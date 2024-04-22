Вовк Павел Олимпиевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Вовк Олимпий Калинникович
Мать: Вовк Зиновия Гордеева
1857-1866 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 15 Jan 1863 Павел Козак Олимпий Калинников Вовк и законная жена его Зиновия Гордиева Козак Покошицкий Прохор Григориев Зыкун
Бракосочетание
28.05.1884 ст.
Жена: Вовк Анна Флавиановна
1883–1888 Ф. 0679, о. 0010, д. 2248 Покошичи 28 мая 1884 Козак Павел Олимпиев Вовк, первым браком, 21 Козачка Анна Флавианова Паниматченкова По жениху: Канидий Иосифов Ковтун и Андронник Моисеев Гайни... Показать все
Смерть
Неизвестно