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Вовк Павел Олимпиевич

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Вовк Олимпий Калинникович

Мать: Вовк Зиновия Гордеева

Покошичи, Чернігівська область
1857-1866 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 15 Jan 1863 Павел Козак Олимпий Калинников Вовк и законная жена его Зиновия Гордиева Козак Покошицкий Прохор Григориев Зыкун
Бракосочетание
28.05.1884 ст.

Жена: Вовк Анна Флавиановна

Покошичи, Чернігівська область
1883–1888 Ф. 0679, о. 0010, д. 2248 Покошичи 28 мая 1884 Козак Павел Олимпиев Вовк, первым браком, 21 Козачка Анна Флавианова Паниматченкова По жениху: Канидий Иосифов Ковтун и Андронник Моисеев Гайни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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