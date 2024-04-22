Вовк (Паниматченко) Анна Флавиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк (Паниматченко) Анна Флавиановна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

07.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863

Отец: Паниматченко Флавиан Григорьевич

Мать: Паниматченко Дарья Михайловна

Покошичи, Чернігівська область
1863 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 1857-1866 7 Feb 1863 Анна Козак Флавиан Григориев Пониматченок и жена его Дария Михайлова Казачка Покошицкая Христина Никитина Чепурная
Бракосочетание
28.05.1884 ст.

Муж: Вовк Павел Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
1883–1888 Ф. 0679, о. 0010, д. 2248 Покошичи 28 мая 1884 Козак Павел Олимпиев Вовк, первым браком, 21 Козачка Анна Флавианова Паниматченкова По жениху: Канидий Иосифов Ковтун и Андронник Моисеев Гайни... Показать все
Смерть
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
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