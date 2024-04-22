Вовк (Паниматченко) Анна Флавиановна
Место рождения
Дата рождения07.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
07.02.1863
1863 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 1857-1866 7 Feb 1863 Анна Козак Флавиан Григориев Пониматченок и жена его Дария Михайлова Казачка Покошицкая Христина Никитина Чепурная
Бракосочетание
28.05.1884 ст.
1883–1888 Ф. 0679, о. 0010, д. 2248 Покошичи 28 мая 1884 Козак Павел Олимпиев Вовк, первым браком, 21 Козачка Анна Флавианова Паниматченкова По жениху: Канидий Иосифов Ковтун и Андронник Моисеев Гайни... Показать все
Смерть
Неизвестно