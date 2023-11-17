Вовк Зиновия Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк Зиновия Гордеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Вовк Павел Олимпиевич

Отец ребёнка: Вовк Олимпий Калинникович

Покошичи, Чернігівська область
1857-1866 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 15 Jan 1863 Павел Козак Олимпий Калинников Вовк и законная жена его Зиновия Гордиева Козак Покошицкий Прохор Григориев Зыкун
Смерть
Неизвестно
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