Вовк Зиновия Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Вовк Олимпий Калинникович
Покошичи, Чернігівська область
1857-1866 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 15 Jan 1863 Павел Козак Олимпий Калинников Вовк и законная жена его Зиновия Гордиева Козак Покошицкий Прохор Григориев Зыкун
Смерть
Неизвестно