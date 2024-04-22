Вовк Олимпий Калинникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовк Олимпий Калинникович

Вовк Олимпий Калинникович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Вовк Калинник Иванович

Мать: Вовк Евдокия

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Вовк Павел Олимпиевич

Мать ребёнка: Вовк Зиновия Гордеева

Покошичи, Чернігівська область
1857-1866 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 15 Jan 1863 Павел Козак Олимпий Калинников Вовк и законная жена его Зиновия Гордиева Козак Покошицкий Прохор Григориев Зыкун
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close