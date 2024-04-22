Вовк Олимпий Калинникович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Вовк Калинник Иванович
Мать: Вовк Евдокия
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Вовк Зиновия Гордеева
1857-1866 ф. 0679, о. 0010, д. 2207 Покошичи 15 Jan 1863 Павел Козак Олимпий Калинников Вовк и законная жена его Зиновия Гордиева Козак Покошицкий Прохор Григориев Зыкун
Смерть
Неизвестно