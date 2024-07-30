Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1927
Дата смерти10.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1927
Отец: Сипягин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1952
Дочь: Капустина (Халипина) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Халипин Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1953
Сын: Халипин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Халипин Виктор Григорьевич
Смерть
10.12.1977
Умерла в селе Трудовое Сахалинской области. Там и похоронена. Причина смерти рак молочной железы.