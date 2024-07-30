Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1927

Дата смерти

10.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1927

Отец: Сипягин Федор

Мать: Сипягина Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халипин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
10.09.1952

Дочь: Капустина (Халипина) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Халипин Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
26.11.1953

Сын: Халипин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Халипин Виктор Григорьевич

Смерть
10.12.1977
Умерла в селе Трудовое Сахалинской области. Там и похоронена. Причина смерти рак молочной железы.

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