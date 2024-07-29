Халипин Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1977
Дочь: Жигулина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.04.1983
Сын: Халипин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна