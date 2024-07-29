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Халипин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1953

Отец: Халипин Виктор Григорьевич

Мать: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
11.06.1977

Дочь: Жигулина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.04.1983

Сын: Халипин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна

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