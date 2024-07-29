Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1956

Отец: Шаньшин Александр Иванович

Мать: Шаньшина (Бычкова) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халипин Владимир Викторович

Рождение ребёнка
11.06.1977

Дочь: Жигулина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Халипин Владимир Викторович

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.04.1983

Сын: Халипин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Халипин Владимир Викторович

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