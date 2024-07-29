Халипина (Шаньшина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1977
Дочь: Жигулина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Халипин Владимир Викторович
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.04.1983
Сын: Халипин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Халипин Владимир Викторович