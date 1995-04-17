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Халипин Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1927

Дата смерти

17.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927

Отец: Халипин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1952

Дочь: Капустина (Халипина) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1953

Сын: Халипин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна

Смерть
17.04.1995
Умер в с. Трудовое Сахалинской области. Поронайского района. Там и похоронен. Села больше нет, все заросло лесом. Причина смерти сердечный приступ.

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