Халипин Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1927
Дата смерти17.04.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927
Отец: Халипин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1952
Дочь: Капустина (Халипина) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1953
Сын: Халипин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна
Смерть
17.04.1995
Умер в с. Трудовое Сахалинской области. Поронайского района. Там и похоронен. Села больше нет, все заросло лесом. Причина смерти сердечный приступ.