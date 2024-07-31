Халипин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалипин Григорий

Халипин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халипин Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халипин Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1927

Сын: Халипин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.