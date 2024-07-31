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Сипягина Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1885

Дата смерти

06.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипягин Иван Федорович

Отец ребёнка: Сипягин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипягин Василий Федорович

Отец ребёнка: Сипягин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипягин Федор

Рождение ребёнка
10.06.1927

Дочь: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Сипягин Федор

Смерть
06.12.1983
Похоронена в с. Трудовом Сахалинской области.

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