Сипягина Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1885
Дата смерти06.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сипягин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипягин Василий Федорович
Отец ребёнка: Сипягин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сипягин Федор
Рождение ребёнка
10.06.1927
Дочь: Халипина (Сипягина) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Сипягин Федор
Смерть
06.12.1983
Похоронена в с. Трудовом Сахалинской области.