Шемякина Евгения Павловна
Место рожденияд. Деляево, Никольского уезда, Утмановской волости, Вологодской губернии
Дата рождения07.01.1907
Дата смерти12.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: Шемякин Павел
Мать: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
24.01.1942
Дочь: Нестерова (Шемякина) Галина Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
12.07.1991