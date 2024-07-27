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Шемякина Евгения Павловна

Место рождения

д. Деляево, Никольского уезда, Утмановской волости, Вологодской губернии

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

12.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: Шемякин Павел

Мать: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
24.01.1942

Дочь: Нестерова (Шемякина) Галина Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
12.07.1991

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