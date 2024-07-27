Шемякина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемякина Нина Павловна
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемякин Александр Павлович
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шемякин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: Шемякина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шемякин Павел
Смерть
Неизвестно