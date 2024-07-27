Шемякин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемякина Нина Павловна
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемякин Александр Павлович
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: Шемякина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шемякина Клавдия
Смерть
Неизвестно