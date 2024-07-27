Шемякин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина Нина Павловна

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Александр Павлович

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Герман Павлович

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
07.01.1907

Дочь: Шемякина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шемякин Иван Павлович

Мать ребёнка: Шемякина Клавдия

Смерть
Неизвестно

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