Коновалов Перешевская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Перешевская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Варфоломей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Коновалов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Коновалов Павел Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Коновалов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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