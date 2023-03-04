Коновалов Перешевская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Варфоломей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Коновалов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Коновалов Павел Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно