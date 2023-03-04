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Коновалов Фёдор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Коновалов Перешевская

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Евдокия Савотина

Рождение ребёнка
1757

Сын: Коновалов Дементий Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Савотина

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Коновалова) Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Савотина

Смерть
После 1759

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