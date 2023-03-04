Коновалов Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1759
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Коновалов Перешевская
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Коновалов Дементий Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Савотина
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Коновалова) Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Савотина
Смерть
После 1759