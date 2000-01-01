Коновалов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Михаил Васильевич

Коновалов Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Между 1751 и 1759 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Коновалов Перешевская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коновалов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коновалов Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Коновалов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Матрёна Иванова

Смерть
Между 1751 и 1759 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close