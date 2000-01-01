Коновалов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиМежду 1751 и 1759 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Коновалов Перешевская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коновалов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коновалов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Коновалов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1759 ст.