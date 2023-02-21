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Коновалов Павел Федотович
Коновалов Павел Федотович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1726
Дата смерти
После 1751
Пол
Мужской
Отец
Коновалов Перешевская
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Коновалов Перешевская
Мать: не указана
Смерть
После 1751
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