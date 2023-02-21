Коновалов Павел Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Павел Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1751

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Коновалов Перешевская

Мать: не указана

Смерть
После 1751
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