Игнатьев Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти20.11.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Граф. Сын генерала Алексея Павловича Игнатьева и княжны Софьи Сергеевны Мещерской.
Образование
1896
Окончил Пажеский Его Величества корпус, приписан корнетом в Кавалергардский полк.
Образование
1899
Поступил в Николаевскую академию Генерального штаба.
Военная служба
1904
С началом русско-японской войны отправляется на фронт добровольцем. «Тяжелый кошмар» - так охарактеризует офицер Игнатьев Маньчжурскую кампанию. В поражении русских он винил высшее командование и слаб... Показать все
Военная служба
1906
Выстрелом в упор был убит граф Алексей Павлович Игнатьев, друг и сторонник Столыпина. У Алексея были основания подозревать в этом подлом убийстве царскую охранку. Эти события, по словам самого Игнатье... Показать все
Бракосочетание
?.03.1908
Женился на избалованной представительнице высшего петербургского света.
Военная служба
?.05.1908
Назначен военным атташе в Дании, Швеции и Норвегии. Полковник. Семейная жизнь графа не складывалась с первых дней брака, Елена Владимировна в скандинавских странах откровенно скучала, по сравнению с б... Показать все
Военная служба
1912
Переведён военным атташе в Францию. В Париже Елена Владимировна закружилась в вихре светской жизни. Супруги почти не виделись, у каждого была своя личная жизнь и это устраивало обоих. Должность военно... Показать все
Место жительства
?.12.1914
Произошла судьбоносная встреча графа Алексея Алексеевича Игнатьева и танцовщицы Натальи Трухановой. С первого взгляда вспыхнула любовь на всю жизнь.
Военная служба
1915
Русская военная миссия в Франции во время Первой мировой войны работала круглосуточно. Французы наградили Игнатьева орденом Почётного легиона.
Место жительства
?.05.1915
Через полгода граф Алексей Алексеевич Игнатьев, объяснившись с супругой, переехал в квартиру танцовщицы Натальи Трухановой на острове святого Людовика. Жена ему развода не дала, уехала в Россию. Русск... Показать все
Военная служба
?.02.1917
Из-за революции и Гражданской войны в России, русские аристократы и эмигранты потеряли все привилегии и оставшееся в России имущество, жили ностальгией по покинутой родине. Поэтому граф Игнатьев вызыв... Показать все
Военная служба
16.10.1917
Незадолго до Октябрьского переворота подполковник Алексей Панчулидзев направил в Петроград своё подробное донесение, касавшееся деятельности графа Алексея Игнатьева во Франции. Дознание по делу начал... Показать все
Развод
?.06.1918
Игнатьев получил извещение о разводе, способствовала этому революция, значительно упростившая процедуру развода.
Бракосочетание
?.07.1918
Место жительства
1919
После революции никому не было дела до Военной русской миссии во Франции. Рапорт об отставке писать было некому. Полковник Игнатьев, сняв мундир, стал безработным штатским. Игнатьеву предложили продат... Показать все
Место жительства
1920
Мать, сестра и брат Игнатьева эвакуировались на пароходе из Новороссийска в Париж и все поселились в квартире Наташи. Игнатьев с Наташей переехали в маленький домик в Сен-Жермене. Домик, скорее напоми... Показать все
Место жительства
1921
Наташину квартиру в центре Парижа пришлось продать. Матери Алексея и его сестре нашли небольшую квартирку на окраине Парижа.
Работа или профессия
1925
Франция признала СССР. Открылось посольство СССР, полпредом СССР был назначен Леонид Борисович Красин. Игнатьев на приёме у Красина просил возможности «вернуться в строй» и служить России. Алексей Але... Показать все
Место жительства
1926
Известие о том, что граф передал советскому правительству огромную сумму денег разлетелась по Парижу. Русская эмиграция признала его предателем и объявила ему бойкот. Семья отказалась с ним общаться, ... Показать все
Место жительства
1937
Супруги Игнатьевы получили советские паспорта только в 1937 году и уехали в Москву навсегда, не зная, что их ждёт. Вместе с ними отправились и шесть ящиков с «Архивом военного агента», которые Игнатье... Показать все
Военная служба
1938
Дальнейшая судьба сложилась вполне благополучно: служил в Красной армии, получил звание комбрига и должность инспектора высших военных учреждений страны, был консультантом, щедро делился своими знания... Показать все
Военная служба
1943
По инициативе Игнатьева были открыты военные училища для детей, по образу и подобию тех учебных заведений, что существовали в царской России. Училища стали назваться суворовскими, имя Игнатьева никогд... Показать все
Военная служба
1947
Комбригу Игнатьеву торжественно отпраздновали юбилей и отправили в отставку генералом. Но сидеть без дела активный Игнатьев не мог, и он издал книгу «Пятьдесят лет в строю», которая его прославила. Он... Показать все
Место жительства
?.10.1954
Алексей Алексеевич до конца своих дней считал, что его обожаемая Наташа – самое ценное, что было в его жизни, смотрел на неё с восхищением. Почувствовав скорый конец, генерал сам попросился в больницу... Показать все
Смерть
20.11.1954
Похоронен с почестями на Новодевичьем кладбище. Ни одного советского ордена у генерала не было, только 23 царские награды и орден Почётного легиона.