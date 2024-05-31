Игнатьева Половцова (Охотникова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь члена Государственного Совета Владимира Николаевича Охотникова (1847—1917) и княжны Александры Николаевны Трубецкой (1872—1954)
Бракосочетание
?.03.1908
Женился на избалованной представительнице высшего петербургского света.
Место жительства
?.09.1908
Муж назначен военным атташе в Дании, Швеции и Норвегии. Семейная жизнь графа не складывалась с первых дней брака, Елена Владимировна в скандинавских странах откровенно скучала, по сравнению с блистате... Показать все
Место жительства
1912
Муж переведён военным атташе в Францию. В Париже Елена Владимировна закружилась в вихре светской жизни. Супруги почти не виделись, у каждого была своя личная жизнь и это устраивало обоих.
Место жительства
?.12.1914
Муж влюбился в танцовщицу Наталью Труханову.
Место жительства
?.05.1915
Через полгода граф Алексей Алексеевич Игнатьев, объяснившись с супругой, переехал в квартиру танцовщицы Натальи Трухановой на острове святого Людовика. Жена ему развода не дала, уехала в Россию. Русск... Показать все
Развод
?.06.1918
Игнатьев получил извещение о разводе, способствовала этому революция, значительно упростившая процедуру развода.
Эмиграция
?.08.1918
Эмигрировала в Монте-Карло.
Бракосочетание
1922
Место жительства
1923
Писала портреты местной знати и активно участвовала в культурной и общественной жизни под именем HELENE POLOVTSOFF. Также она приняла участие в парижском Осеннем салоне (1927, 1958, 1959), салоне Неза... Показать все
Смерть
1975