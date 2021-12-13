Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1899 ст.
Дата смерти15.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899 ст.
Прасковья Андреевна всегда называла своим днём рождения 6/19 августа, праздник Преображения Господня (Яблочного Спаса), и отмечала день рождения в этот день. Однако благодаря найденной метрической зап... Показать все
Бракосочетание
1917 или ?.02.1918
Рождение ребёнка
?.11.1918
Дочь: Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1924
Сын: Журавлёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич
Смерть
15.01.1972
Истра, Истра, Московская область