Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1899 ст.

Дата смерти

15.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899 ст.

Отец: Рассадкин Андрей Павлович

Мать: Рассадкина Надежда Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Прасковья Андреевна всегда называла своим днём рождения 6/19 августа, праздник Преображения Господня (Яблочного Спаса), и отмечала день рождения в этот день. Однако благодаря найденной метрической зап... Показать все
Бракосочетание
1917 или ?.02.1918

Муж: Журавлёв Иван Васильевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.11.1918

Дочь: Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1924

Сын: Журавлёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Журавлёв Иван Васильевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
15.01.1972
Истра, Истра, Московская область

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