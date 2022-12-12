Рассадкина Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Иван Григорьевич
Мать: Вера Андреевна
Бракосочетание
28.10.1898 ст.
Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1899 ст.
Дочь: Журавлёва Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Прасковья Андреевна всегда называла своим днём рождения 6/19 августа, праздник Преображения Господня (Яблочного Спаса), и отмечала день рождения в этот день. Однако благодаря найденной метрической зап... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Дочь: Рассадкина Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
После 1903
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
До 1918
Сын: Рассадкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассадкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассадкина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно