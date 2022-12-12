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Рассадкина Надежда Ивановна

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Место рождения

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Иван Григорьевич

Мать: Вера Андреевна

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1898 ст.

Муж: Рассадкин Андрей Павлович

Карники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1899 ст.

Дочь: Журавлёва Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Прасковья Андреевна всегда называла своим днём рождения 6/19 августа, праздник Преображения Господня (Яблочного Спаса), и отмечала день рождения в этот день. Однако благодаря найденной метрической зап... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1901 ст.

Сын: Рассадкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.

Дочь: Рассадкина Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Рассадкин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Рассадкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Рассадкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассадкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассадкина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей Павлович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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