Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Рассадкина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.
Сын: Симеон Иванович
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Выявлен по метрической записи о крещении его и его брата-близнеца Петра, причём крёстной матерью Симеона была их старшая сестра Надежда Ивановна, по мужу Рассадкина
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.
Сын: Пётр Иванович
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Выявлен по метрической записи о крещении его и его брата-близнеца Симеона, причём крёстной матерью Симеона была их старшая сестра Надежда Ивановна, по мужу Рассадкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно