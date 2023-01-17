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Иван Григорьевич

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Место рождения

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Рассадкина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.

Сын: Симеон Иванович

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Выявлен по метрической записи о крещении его и его брата-близнеца Петра, причём крёстной матерью Симеона была их старшая сестра Надежда Ивановна, по мужу Рассадкина
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.

Сын: Пётр Иванович

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Выявлен по метрической записи о крещении его и его брата-близнеца Симеона, причём крёстной матерью Симеона была их старшая сестра Надежда Ивановна, по мужу Рассадкина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно
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