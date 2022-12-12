Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна

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Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.11.1918

Дата смерти

16.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1918

Отец: Журавлёв Иван Васильевич

Мать: Журавлёва Прасковья Андреевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1936

Муж: Воинов Евгений Степанович

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Воинова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Воинов Евгений Степанович

Рождение ребёнка
03.06.1939

Дочь: Ершова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Воинов Евгений Степанович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1941

Дочь: Воинова Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Воинов Евгений Степанович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1956

Сын: Воинов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Гуревич Илья Натанович

Истра, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Илья Натанович

Истра, Истра, Московская область
Смерть
16.08.1991
Истра, Истра, Московская область
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