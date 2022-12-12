Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.11.1918
Дата смерти16.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1918
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Воинова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Воинов Евгений Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1939
Дочь: Ершова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Воинов Евгений Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1941
Дочь: Воинова Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: Воинов Евгений Степанович
Рождение ребёнка
21.05.1956
Сын: Воинов Сергей Ильич
Отец ребёнка: Гуревич Илья Натанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1991