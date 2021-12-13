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Журавлёв Иван Васильевич

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.02.1899 ст.

Дата смерти

Около ?.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1899 ст.

Отец: Журавлёв Василий Герасимович

Мать: Журавлёва Фёкла Васильевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1917 или ?.02.1918

Жена: Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.11.1918

Дочь: Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1924

Сын: Журавлёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около ?.02.1948
Москва, город федерального значения Москва

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