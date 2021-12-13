Журавлёв Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1899 ст.
Дата смертиОколо ?.02.1948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1899 ст.
Бракосочетание
1917 или ?.02.1918
Рождение ребёнка
?.11.1918
Дочь: Воинова (Журавлёва) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1924
Сын: Журавлёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Журавлёва (Рассадкина) Прасковья Андреевна
Смерть
Около ?.02.1948
Москва, город федерального значения Москва