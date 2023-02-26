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Тарушкин Константин Фёдоров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Тарушкин Фёдор Романов

Мать: Тарушкина Варвара Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарушкина Александра Иванова

Рождение ребёнка
13.04.1898

Дочь: (Тарушкина) Анастасия Константинова

Мать ребёнка: Тарушкина Александра Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1900

Дочь: (Тарушкина) Сусанна Константиновна

Мать ребёнка: Тарушкина Александра Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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