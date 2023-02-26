Тарушкин Константин Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Тарушкин Фёдор Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1898
Дочь: (Тарушкина) Анастасия Константинова
Мать ребёнка: Тарушкина Александра Иванова
Рождение ребёнка
31.07.1900
Дочь: (Тарушкина) Сусанна Константиновна
Мать ребёнка: Тарушкина Александра Иванова
Смерть
Неизвестно