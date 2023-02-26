Тарушкина Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1898
Дочь: (Тарушкина) Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Тарушкин Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
31.07.1900
Дочь: (Тарушкина) Сусанна Константиновна
Отец ребёнка: Тарушкин Константин Фёдоров
Смерть
Неизвестно