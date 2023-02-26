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Тарушкина Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарушкин Константин Фёдоров

Рождение ребёнка
13.04.1898

Дочь: (Тарушкина) Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Тарушкин Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1900

Дочь: (Тарушкина) Сусанна Константиновна

Отец ребёнка: Тарушкин Константин Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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