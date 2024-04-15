Белокур (Слюсаренко) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Слюсаренко) Анна Романовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1884 ст.

Отец: Слюсаренко Роман Карпович

Мать: Слюсаренко Марина Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-S?i=347&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.12.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
01.01.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Домника Григорьевна Слюсаренко
Восприемник
04.08.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Алексеевна Павловская
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Белокур Василий Екимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFK4?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.11.1906 ст.

Сын: Белокур Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Белокур Василий Екимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4J-W?i=887&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Сын: Белокур Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Белокур Василий Екимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS26-7?i=143&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Белокур Василий Екимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS42-1?i=900&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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