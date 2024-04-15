Белокур (Слюсаренко) Анна Романовна
Место рождения
Дата рождения08.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
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Рождение
08.12.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-S?i=347&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.12.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
01.01.1904 ст.
Домника Григорьевна Слюсаренко
Восприемник
04.08.1904 ст.
Евдокия Алексеевна Павловская
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFK4?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.11.1906 ст.
Сын: Белокур Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Белокур Василий Екимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4J-W?i=887&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.
Сын: Белокур Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Белокур Василий Екимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS26-7?i=143&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Белокур Василий Екимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS42-1?i=900&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно