Слюсаренко Марина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1884 ст.
Дочь: Белокур Анна Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Карпович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-S?i=347&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно