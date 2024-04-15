Белокур Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1909 ст.
Отец: Белокур Василий Екимович
Мать: Белокур Анна Романовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS26-7?i=143&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
21.02.1909 ст.
Николаевка, Сумська область
поручитель - Романченко Семен Данилович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно