(Белокур) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Белокур) Мария Васильевна

(Белокур) Мария Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.03.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1911 ст.

Отец: Белокур Василий Екимович

Мать: Белокур Анна Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS42-1?i=900&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.03.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close