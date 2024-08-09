Евсигней Родионов
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Родион Петров
Мать: Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Козмина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Федосья Евсигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Козмина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сила Евсигнеев
Мать ребёнка: Прасковья Козмина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Евсигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Козмина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Евсигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Козмина
Смерть
Неизвестно