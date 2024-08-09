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Евсигней Родионов

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Родион Петров

Мать: Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Козмина

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Федосья Евсигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Козмина

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сила Евсигнеев

Мать ребёнка: Прасковья Козмина

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Евсигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Козмина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Евсигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Козмина

Смерть
Неизвестно

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