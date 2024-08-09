Прасковья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсигней Родионов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Федосья Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Родионов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сила Евсигнеев
Отец ребёнка: Евсигней Родионов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Родионов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней Родионов
Смерть
Неизвестно