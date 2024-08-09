Прасковья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсигней Родионов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Федосья Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Родионов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сила Евсигнеев

Отец ребёнка: Евсигней Родионов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Родионов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней Родионов

Смерть
Неизвестно

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