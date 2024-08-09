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Акулина Михайлова

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Михаил Федотов

Мать: Мария Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементий Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Евсигней Родионов

Отец ребёнка: Родион Петров

Смерть
Неизвестно

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