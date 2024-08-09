Акулина Михайлова
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Михаил Федотов
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементий Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Евсигней Родионов
Отец ребёнка: Родион Петров
Смерть
Неизвестно