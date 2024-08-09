Родион Петров
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементий Родионов
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Родионов
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Евсигней Родионов
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Смерть
Неизвестно