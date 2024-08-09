Родион Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Петров

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементий Родионов

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Родионов

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Евсигней Родионов

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Смерть
Неизвестно

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