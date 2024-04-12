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Тохтамыш Федор Афанасьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

24.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1881

Отец: Тохтамыш Афанасий Христофорович

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
17.07.1907

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрепина Авраамовна

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Тохтамыш Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрепина Авраамовна

Рождение ребёнка
25.11.1911

Сын: Тохтамыш Авраам Федорович

Мать ребёнка: Тохтамыш Агрепина Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тохтамыш Агрепина Авраамовна

Смерть
Неизвестно
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