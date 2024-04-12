Тохтамыш Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1881
Отец: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1907
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрепина Авраамовна
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Тохтамыш Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрепина Авраамовна
Рождение ребёнка
25.11.1911
Сын: Тохтамыш Авраам Федорович
Мать ребёнка: Тохтамыш Агрепина Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно