Тохтамыш Агрепина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Агрепина Авраамовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1907

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Тохтамыш Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.11.1911

Сын: Тохтамыш Авраам Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тохтамыш Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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