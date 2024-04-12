(Чорабай) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти20.11.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Чорабай Федор Певтиев
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-37
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
20.07.1869
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Тохтамыш Пантелеймон Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Рождение ребёнка
24.02.1881
Сын: Тохтамыш Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Рождение ребёнка
09.11.1884
Сын: Тохтамыш Христофор Афанасьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Афанасий Христофорович
Смерть
20.11.1884
Причина смерти: Во время родов
Похороны
Неизвестно