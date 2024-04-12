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Ласточкин Фёдор

Место рождения

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.06.1930

Дата смерти

?.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1930

Отец: Ласточкин Пётр Павлович

Мать: Ласточкина Ирина Андреевна

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласточкина Валентина

СССР, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Ласточкин Михаил

Мать ребёнка: Ласточкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Владимир

Мать ребёнка: Ласточкина Валентина

Смерть
?.02.1982
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
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