Ласточкин Фёдор
Место рождения
Дата рождения08.06.1930
Дата смерти?.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1930
Рождение ребёнка
10.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласточкина Валентина
СССР, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1951
Сын: Ласточкин Михаил
Мать ребёнка: Ласточкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Владимир
Мать ребёнка: Ласточкина Валентина
Смерть
?.02.1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно