Ласточкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1951

Дата смерти

15.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951

Отец: Ласточкин Фёдор

Мать: Ласточкина Валентина

Рождение ребёнка
12.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дмитриевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дмитриевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.02.2014
Причина смерти: Болезнь
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