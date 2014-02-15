Ласточкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1951
Дата смерти15.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951
Отец: Ласточкин Фёдор
Мать: Ласточкина Валентина
Рождение ребёнка
12.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.02.2014
Причина смерти: Болезнь