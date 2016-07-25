Ласточкина (Безгинова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1930
Дата смерти25.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласточкин Фёдор
СССР, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1951
Сын: Ласточкин Михаил
Отец ребёнка: Ласточкин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Владимир
Отец ребёнка: Ласточкин Фёдор
Смерть
25.07.2016