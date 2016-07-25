Ласточкина (Безгинова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкина (Безгинова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1930

Дата смерти

25.07.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласточкин Фёдор

СССР, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Ласточкин Михаил

Отец ребёнка: Ласточкин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Владимир

Отец ребёнка: Ласточкин Фёдор

Смерть
25.07.2016
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