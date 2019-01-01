село Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Филипповка

Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1243Филиповка (Кузнецовка), д. каз.при вершине Расташей.1252567284305

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Утевская волость
830. Филипповка (Дупляновка), село бывшее государственное, дворов 92, жителей 737, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Утевская волость
С. Филиповка (Кузнецовка тож). Б. госуд. Рус. Прав. и сектант.3933Овраг "Дупли"6510818133516512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Нефтегорский район
57219Филипповкасело52°46'с.ш.50°47'в.д.N-39-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Нефтегорский муниципальный район, Сельское поселение Дмитриевка
36630408111с Филипповкасело

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