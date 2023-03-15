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Романов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Романов Феодосий

Мать: Романова Параскева

Бракосочетание
10.11.1891

Жена: Романова Татьяна Леонтиевна

Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Романов Николай

Мать ребёнка: Романова Татьяна Леонтиевна

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Романов Михаил

Мать ребёнка: Романова Татьяна Леонтиевна

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1899

Сын: Романов Сергей

Мать ребёнка: Романова Татьяна Леонтиевна

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Романов Василий

Мать ребёнка: Романова Татьяна Леонтиевна

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Романов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Романова Татьяна Леонтиевна

Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Романов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Романова Татьяна Леонтиевна

Смерть
Неизвестно

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