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Романова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

11.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Иванова Гуркина (Романова) Варвара

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Феодосий

Рождение ребёнка
1865

Сын: Романов Илья

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Романов Сергей

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Рождение ребёнка
25.01.1869

Дочь: Романова (Романова) Анна

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Романов Феодор

Отец ребёнка: Романов Феодосий

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
11.12.1901
Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Причина смерти: от старости

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