Азарова Иванова Гуркина (Романова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Феодосий
Мать: Романова Параскева
Рождение ребёнка
01.02.1886
Сын: Азаров Иванов Гуркин Николай
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
18.07.1888
Сын: Азаров Иванов Гуркин Илья
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
25.11.1890
Сын: Азаров Иванов Гуркин Андрей
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
05.03.1892
Дочь: Азарова Иванова Гуркина Дарья
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
18.02.1895
Сын: Азаров Иванов Гуркин Тимофей
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Азарова Иванова Гуркина Анна
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
19.06.1899
Сын: Азаров Иванов Гуркин Иоанн
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Азаров Иванов Гуркин Константин
Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно