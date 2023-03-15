Азарова Иванова Гуркина (Романова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова Иванова Гуркина (Романова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Феодосий

Мать: Романова Параскева

Рождение ребёнка
01.02.1886

Сын: Азаров Иванов Гуркин Николай

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1888

Сын: Азаров Иванов Гуркин Илья

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Азаров Иванов Гуркин Андрей

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1892

Дочь: Азарова Иванова Гуркина Дарья

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Азаров Иванов Гуркин Тимофей

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Азарова Иванова Гуркина Анна

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1899

Сын: Азаров Иванов Гуркин Иоанн

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Азаров Иванов Гуркин Константин

Отец ребёнка: Азаров Иванов Гуркин Александр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Иванов Гуркин Александр

Смерть
Неизвестно
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