Азаров Иванов Гуркин Тимофей
Место рождения
Дата рождения18.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1895
Рождение ребёнка
1923
Сын: Азаров Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Азаров Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна
Рождение ребёнка
10.11.1931
Сын: Азаров Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Надежда Ионовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область