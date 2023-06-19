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Азаров Иванов Гуркин Тимофей

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

18.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1895

Отец: Азаров Иванов Гуркин Александр

Мать: Азарова Иванова Гуркина Варвара

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Азаров Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Азаров Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Азаров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна

Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Азаров Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Азарова Надежда Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Надежда Ионовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область