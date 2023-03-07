Романова Татьяна Леонтиевна
Место рождения
Дата рождения1870 или 1875
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1875
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1891
Муж: Романов Сергей
Рождение ребёнка
29.11.1894
Сын: Романов Николай
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Романов Михаил
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
04.07.1899
Сын: Романов Сергей
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Романов Василий
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
27.01.1915
Отец ребёнка: Романов Сергей
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область