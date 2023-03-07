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Романова Татьяна Леонтиевна

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Место рождения

Кочетовка, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1870 или 1875

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1875

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Кочетовка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Романов Сергей

Рождение ребёнка
29.11.1894

Сын: Романов Николай

Отец ребёнка: Романов Сергей

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Романов Михаил

Отец ребёнка: Романов Сергей

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1899

Сын: Романов Сергей

Отец ребёнка: Романов Сергей

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Романов Василий

Отец ребёнка: Романов Сергей

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Романов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Романов Сергей

Рождение ребёнка
27.01.1915

Сын: Романов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Романов Сергей

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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