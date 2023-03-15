Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870 или 1875
Дочь: Романова Татьяна Леонтиевна
Мать ребёнка: не указана
Кочетовка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно