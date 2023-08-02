Метошоп (Артеменко) (Артеменко) Полина Трофимовна
Место рожденияУкраїна
Дата рождения1897
Дата смерти09.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Артеменко ?
Мать: ?
Україна
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Тохтамыш Галина Семеновна
Отец ребёнка: Метошоп Семен Дорофеевич
Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Рождение ребёнка
21.09.1925
Сын: Метошоп Николай Семенович
Отец ребёнка: Метошоп Семен Дорофеевич
родились Кировоградская обл., Новогеоргиевский р-н, село Новолипово
Рождение ребёнка
03.10.1934
Отец ребёнка: Метошоп Семен Дорофеевич
Смерть
09.01.1949
Україна
Похороны
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область