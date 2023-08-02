Метошоп (Артеменко) (Артеменко) Полина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метошоп (Артеменко) (Артеменко) Полина Трофимовна

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Место рождения

Україна

Дата рождения

1897

Дата смерти

09.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Артеменко ?

Мать: ?

Україна
Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Тохтамыш Галина Семеновна

Отец ребёнка: Метошоп Семен Дорофеевич

Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Метошоп Николай Семенович

Отец ребёнка: Метошоп Семен Дорофеевич

родились Кировоградская обл., Новогеоргиевский р-н, село Новолипово
Рождение ребёнка
03.10.1934

Сын: Метошоп Иван Семенович

Отец ребёнка: Метошоп Семен Дорофеевич

Смерть
09.01.1949
Україна
Похороны
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область
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