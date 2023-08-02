Метошоп Семен Дорофеевич
Место рожденияУкраїна
Дата рождения1893
Дата смерти17.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Тохтамыш Галина Семеновна
Мать ребёнка: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна
Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Рождение ребёнка
21.09.1925
Сын: Метошоп Николай Семенович
Мать ребёнка: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна
родились Кировоградская обл., Новогеоргиевский р-н, село Новолипово
Рождение ребёнка
03.10.1934
Мать ребёнка: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна
Смерть
17.02.1973