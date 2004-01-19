Тохтамыш (Метошоп) Галина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Метошоп) Галина Семеновна

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Место рождения

Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово

Дата рождения

17.06.1921

Дата смерти

19.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1921

Отец: Метошоп Семен Дорофеевич

Мать: Метошоп (артеменко) Полина Трофимовна

Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Бракосочетание
1951

Муж: Тохтамыш Михаил Петрович

Смерть
19.01.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петровское кладбище
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