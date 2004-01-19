Тохтамыш (Метошоп) Галина Семеновна
Место рожденияУкраина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Дата рождения17.06.1921
Дата смерти19.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1921
Украина Кировоградская обл.,Новогеоргиевский р-н с.Новолипово
Бракосочетание
1951
Смерть
19.01.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петровское кладбище